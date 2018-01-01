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Чеферин: Весь мир должен объединиться, чтоб вести войну против расизма

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Против расизма будет введены жесткие наказания.
Александр Чеферин
Александр Чеферин
Getty Images

Президент УЕФА Александр Чеферени заявил, что союз будет ужесточать санкции за проявления расизма во время матчей.

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“УЕФА стремится сделать все возможное, чтобы искоренить эту болезнь из футбола. Мы не можем позволить себе довольствоваться тем, чего достигли в этом вопросе. Мы должны стремиться к большему.

Весь футбольный мир - от администрации клубов до игроков, от тренеров до болельщиков - должен сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями, чтобы вести войну с расизмом.

Футбольные ассоциации не могут решить этот вопрос в одиночку. Только работая вместе, мы сможем добиться прогресса. В будущем санкции УЕФА за расизм будут жестче“, - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Отметим, что было заведено дело против сборных в матче Болгария - Англия.

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Теги: Александр Чеферин, УЕФА
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