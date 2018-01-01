Чеферин: Весь мир должен объединиться, чтоб вести войну против расизма

Против расизма будет введены жесткие наказания.

Президент УЕФА Александр Чеферени заявил, что союз будет ужесточать санкции за проявления расизма во время матчей.

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“УЕФА стремится сделать все возможное, чтобы искоренить эту болезнь из футбола. Мы не можем позволить себе довольствоваться тем, чего достигли в этом вопросе. Мы должны стремиться к большему.

Весь футбольный мир - от администрации клубов до игроков, от тренеров до болельщиков - должен сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями, чтобы вести войну с расизмом.

Футбольные ассоциации не могут решить этот вопрос в одиночку. Только работая вместе, мы сможем добиться прогресса. В будущем санкции УЕФА за расизм будут жестче“, - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Отметим, что было заведено дело против сборных в матче Болгария - Англия.