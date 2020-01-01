Швеция - Испания 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Испания спаслась от поражения в концовке встречи.

Швеция - Испания Getty Images

Вчера, 15-го октября, сборная Испании на выезде сыграла вничью против Швеции.

Шведская сборная вышла вперед в начале второго тайма, благодаря голу Берга. Испания же пыталась отыграться, ведь им хватало одного очка, чтоб выйти из группы на Евро. Спасателем “красной фурии“ стал Родриго, который забил на 90+2 минуте.

Смотрите видео голов и обзор матча Швеция - Испания:

Швеция - Испания 1:1

Голы: Берг, 50 - Родриго, 90+2

Швеция: Ольсен - Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон - Ларссон, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг - Куайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)

Испания: Де Хеа (Кепа, 60) - Карвахаль (Навас, 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат - Руис, Родри, Алькантара (Родриго, 66) - Оярсабаль, Морено, Себальос

Предупреждения: Ольссон, Берг - Себальос, Руис, Родри