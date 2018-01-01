Милнер: Месси заставляет выглядеть дураком

Против аргентинца нужно играть очень внимательно, чтоб не опозориться.

Футболист Ливерпуля Джеймс Милнер поделился мнением по поводу игры против аргентинского нападающего Барселоны Лионеля Месси.

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“Он заставляет тебя выглядеть дураком. Месси вынуждает тебя бежать так быстро, насколько это только возможно. Кроме того, нужно постоянно думать о том, чтобы не расставлять ноги широко.

Играя против него, ты всегда рискуешь тем, что можешь выглядеть глупо“, - цитирует Милнера Diario Sport.

Напомним, что Милнер признался, что он не разбирается в футболе.