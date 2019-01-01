УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза

Виновные будут наказаны.

УЕФА инициировала разбирательство против Болгарского футбольного союза из-за поведения их болельщиков во время матча отбора на чемпионат Европы-2020 Болгария - Англия.

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Дело заведено по нескольким причинам: бросания различных предметов на поле, из-за расистского поведения болельщиков и неуважение к национальному гимну, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стоит сказать, что против Англии также заведено дело. Они обвиняются в неуважение к гимну и недостаточном числе стюардов со стороны гостей.

Напомним, что матч Болгария - Англия был остановлен из-за расизма.

Отметим, что главный тренер сборной Болгарии утверждает, что ничего плохого на поле не слышал и не видел.