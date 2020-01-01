Испания спасла ничью в матче со Швецией и вышла на ЧЕ-2020

Подопечные Морено сравняли счет на последних минутах благодаря голу Родриго.

В матче восьмого тура отбора на чемпионат Европы-2020 сборные Швеции и Испании расписали мировую – 1:1.

Гости начали поединок намного активнее. Уже на 3-й минуте Фабиан Руис решился на удар из-за пределов штрафной, но голкипер Робин Ольсен перевел мяч на угловой. Спустя всего четыре минуты Тьяго Алькантара пробил по воротам, но мяч заблокировал Андреас Гранквист. После этого мяч снова попал к Тьяго, он подбежал к владениям Ольсена, но не смог его переиграть.

Ольсен спас свою команду еще несколько раз – сначала после удара Родри, а затем в моменте, когда Морено головой пробил в левый нижний угол. При этом гости продолжали атаковать и держать мяч. Примечательно, что на 20-й минуте процент владения у испанцев составлял 81%, а шведов – только 19%. Несмотря на это, “красная фурия“ никак не могла конвертировать владение в забитые мячи.

В середине первой половины встречи ситуация немного поменялась. Шведы стали больше контролировать мяч и чаще переходить центр поля. Складывалось впечатление, что испанцы намеренно прижались к своим воротам, чтобы перевести дух. Скандинавская сборная этим сразу же воспользовалась, проведя несколько неплохих атак.

На 28-й минуте Куайсон получил мяч возле штрафной и нанес удар со средней дистанции в левую штангу. Все могло закончиться для испанцев крайне печально, если бы не Давид Де Хеа. Вратарь Манчестер Юнайтед вовремя среагировал и парировал удар шведского форварда.

Почувствовав неуверенность в действиях испанцев, хозяева стали действовать агрессивнее. Это принесло свои плоды, поскольку игра на время переместилась на половину поля испанской команды. Сперва Лустиг навесил на Куайсона, тот головой пробил в правую девятку, но Де Хеа в прыжке спас свои ворота. А затем Линделеф выдал зрячий пас в штрафную на все того же Куайсона, однако форвард не смог зацепиться за мяч.

В конце первого тайма соперники провели несколько хороших, резких атак, однако на счет это никак не повлияло.

Вторую половину встречи активнее начали именно скандинавы. Было видно, что наставник сборной Швеции Янне Андерссон мотивировал своих подопечных если и не на победу, то точно на яркую ничью. Это сразу же принесло результат – на 50-й минуте Маркус Берг на добивании отправил мяч точно в ворота испанцев. “Красная фурия“ явно не ожидала такого поворота событий. Но пропущенный гол снял пелену с глаз испанцев, они стали играть более агрессивно и уверенно.

В середине второго тайма испанский коллектив имел несколько возможностей изменить счет в поединке, однако сделать это мешал голкипер шведов Ольсен, который несколько раз спас свою команду от гола. Так, сначала Родри получил мяч и пробил в створ ворот, но попал во вратаря. Затем Родиго пробил низом, но Ольсен вовремя сотворил очередной сейв.

Испания полностю перехватила инициативу и проводила штурм за штурмом. Уже в компенсированное арбитром время Испании удалось вырвать ничью. Бернат выполнил подачу с левого фланга в район дальней штанги, где находился Фабиан. Руис сразу же прострелил вдоль ворот, а Родриго оставалось лишь подставить ногу, что он и сделал.

Ничья гарантировала испанцам выход в финальную часть турнира. Подопечные Роберта Морено с 20-ю очками занимают первое место в группе F. Швеция – вторая с 15-ю баллами.

Швеция — Испания 1:1

Голы: Берг, 50 — Родриго, 90+2

Швеция: Ольсен — Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон — Ларссон, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг — Куайсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3)

Испания: Де Хеа (Кепа, 60) — Карвахаль (Навас, 81), Альбиоль, Мартинес, Бернат — Руис, Родри, Алькантара (Родриго, 66) — Оярсабаль, Морено, Себальос

Предупреждения: Ольссон, Берг — Себальос, Руис, Родри