Уткин: Яремчук - нормальное спортивное животное

Российский блогер считает высказывание нормальным.

Российский блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу слов, которые сказал форвард сборной Украины Романа Яремчук про сборную России.

“Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я б сказал, что для защитника то самое).

Человек на Евро вышел. Кто б мог подумать. На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что?

Главное дух, а если нет - одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!“, - написал в Telegram Уткин.

Напомним, что Уткин ранее говорил, что надеется на встречу сборной Украины и России на Евро-2020.