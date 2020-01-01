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Уткин: Яремчук - нормальное спортивное животное

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Российский блогер считает высказывание нормальным.
Василий Уткин
Василий Уткин
instagram.com/realradioutkin/

Российский блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу слов, которые сказал форвард сборной Украины Романа Яремчук про сборную России.

“Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я б сказал, что для защитника то самое).

Человек на Евро вышел. Кто б мог подумать. На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что?

Главное дух, а если нет - одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!“, - написал в Telegram Уткин.

Напомним, что Уткин ранее говорил, что надеется на встречу сборной Украины и России на Евро-2020.

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Теги: Василий Уткин, Роман Яремчук, сборная Украины, сборная России
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