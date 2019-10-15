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Девушка Зинченко попала под критику из-за фото с Роналду

Комментариев: 0
Фото со звездой стало причиной гневных комментариев.
Александр Зинченко и Влада Щеглова
Александр Зинченко и Влада Щеглова
instagram.com/zinchenko_96/

Влада Щеглова, девушка Александра Зинченко, попал под критику фанатов украинского футболиста из-за того, что девушка сделала совместную фотографию с Криштиану Роналду после матча сборных Украины - Португалии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😁😁😁Легендище👑💪🏽

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Девушка решила разместить фото на своей страничке в Instagram. Под фотографией стали появляться комментарии разного характера: “Зинченко лучше“, “Отписка“, “Саша круче“, “Сравни его и Сашу. Криштиану нервно курит в сторонке“, “Саня будет ревновать“, “Что скажет твой Саша?“, “Зина фоткал?“.

Отметим, что Манчестер Сити прокомментировал празднование украинского футболиста.

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Теги: Влада Щеглова, Александр Зинченко, Криштиану Роналду
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.10.2019, 23:40
Оценка:  0
гость
не-а, лучше Роналду футболиста в мире нет. Факт!
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