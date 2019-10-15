Девушка Зинченко попала под критику из-за фото с Роналду

Фото со звездой стало причиной гневных комментариев.

Влада Щеглова, девушка Александра Зинченко, попал под критику фанатов украинского футболиста из-за того, что девушка сделала совместную фотографию с Криштиану Роналду после матча сборных Украины - Португалии.

Девушка решила разместить фото на своей страничке в Instagram. Под фотографией стали появляться комментарии разного характера: “Зинченко лучше“, “Отписка“, “Саша круче“, “Сравни его и Сашу. Криштиану нервно курит в сторонке“, “Саня будет ревновать“, “Что скажет твой Саша?“, “Зина фоткал?“.

Отметим, что Манчестер Сити прокомментировал празднование украинского футболиста.