КНДР - Южная Корея впервые за 29 лет сыграли в Северной Кореи

В Пхеньяне (КНДР) состоялся матч между сборными КНДР (Северная Корея) и Южной Кореи в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии, который завершился нулевой ничьей.

Этот матч был первым спустя 29 лет, который проводился в Северной Кореи.

Стоит отметить, что на матче присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщается, что прямая трансляция матча не проводилась, даже текстовая. На игру не были допущены южнокорейские фанаты и иностранные СМИ.

На стадионе, который вмещает 50 тысяч зрителей, ожидалось около 40 тысяч болельщиков.

Today hopeful and #historic moment when #ROK #SouthKorea National #Anthem is played in Pyongyang - as FIFA qualifying game begins. pic.twitter.com/jZEO0VtRSt