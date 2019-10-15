КНДР - Южная Корея впервые за 29 лет сыграли в Северной Кореи
В Пхеньяне (КНДР) состоялся матч между сборными КНДР (Северная Корея) и Южной Кореи в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии, который завершился нулевой ничьей.
Этот матч был первым спустя 29 лет, который проводился в Северной Кореи.
Стоит отметить, что на матче присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.
Как сообщается, что прямая трансляция матча не проводилась, даже текстовая. На игру не были допущены южнокорейские фанаты и иностранные СМИ.
На стадионе, который вмещает 50 тысяч зрителей, ожидалось около 40 тысяч болельщиков.
Today hopeful and #historic moment when #ROK #SouthKorea National #Anthem is played in Pyongyang - as FIFA qualifying game begins. pic.twitter.com/jZEO0VtRSt— Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) October 15, 2019
Корейская футбольная Ассоциация получала информацию по поводу матча от делегата Азиатской конфедерации футбола. Он отправлял сообщения и фото со своего смартфона.
Напомним, что ранее состоялось историческое событие: в Иране женщины смогли попасть на футбол.
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