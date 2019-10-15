КНДР - Южная Корея впервые за 29 лет сыграли в Северной Кореи

Матч прошел при пустых трибунах.

В Пхеньяне (КНДР) состоялся матч между сборными КНДР (Северная Корея) и Южной Кореи в рамках квалификации ЧМ-2022 от Азии, который завершился нулевой ничьей.

Этот матч был первым спустя 29 лет, который проводился в Северной Кореи.

Стоит отметить, что на матче присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщается, что прямая трансляция матча не проводилась, даже текстовая. На игру не были допущены южнокорейские фанаты и иностранные СМИ.

На стадионе, который вмещает 50 тысяч зрителей, ожидалось около 40 тысяч болельщиков.

Корейская футбольная Ассоциация получала информацию по поводу матча от делегата Азиатской конфедерации футбола. Он отправлял сообщения и фото со своего смартфона.

Напомним, что ранее состоялось историческое событие: в Иране женщины смогли попасть на футбол.