Тренер сборной Болгарии - о расизме: Сначала нужно доказать, что это правда

Балаков не слышал расистских выкриков.

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков поделился мнением по поводу поведения собственных болельщиков в матче против сборной Англии(0:6).

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“Я был полностью сосредоточен на игре и ничего не слышал. Но я только что поговорил с представителями английской пресс-службы и сказал, что если то, что говорят про расизм - правда, нам нужно стыдиться и извиняться.

Но, опять же, сначала нужно доказать, что это правда“, - приводит слова Балакова ESPN.

Напомним, что матч Болгария - Англия был остановлен из-за расизма.

Отметим, что игрок сборной Англии жестко высказался по поводу болельщиков Болгарии.