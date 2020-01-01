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Девушка Роналду эффектно поздравила футболиста с 700-м голом, превратив его в Бонда

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Джорджина Родригес по-особенному отметила новое достижение своего возлюбленного.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей карьере во время отборочного матча на Евро-2020 против сборной Украины.

Поздравить футболиста с этим достижением решила его девушка Джоджина Родригес, которая подошла к этому весьма оригинально.

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В Stories на своей страничке в Instagram девушка опубликовала картинку, на которой Роналду предстал в образе Джеймса Бонда с пистолетом и надписью “700“. Также она отметила, за какие команды Роналду забивал свои голы.

Оригинальное поздравление от Джорджины Родригес
Оригинальное поздравление от Джорджины Родригес
instagram.com/georginagio/

Напомним, гол Криштиану Роналду не спас сборную Португалии от поражения в матче против Украины (1:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, футбол, достижение, Instagram
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