Девушка Роналду эффектно поздравила футболиста с 700-м голом, превратив его в Бонда
Джорджина Родригес по-особенному отметила новое достижение своего возлюбленного.
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей карьере во время отборочного матча на Евро-2020 против сборной Украины.
Поздравить футболиста с этим достижением решила его девушка Джоджина Родригес, которая подошла к этому весьма оригинально.
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В Stories на своей страничке в Instagram девушка опубликовала картинку, на которой Роналду предстал в образе Джеймса Бонда с пистолетом и надписью “700“. Также она отметила, за какие команды Роналду забивал свои голы.
Напомним, гол Криштиану Роналду не спас сборную Португалии от поражения в матче против Украины (1:2).
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