Рэшфорд: Капитан Болгарии имеет невероятную смелость

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд был впечатлен действиями капитана сборной Болгарии Ивелина Попова, который попросил своих болельщиков прекратить расистские высказывания..

“Не самая легкая ситуация, в которой пришлось играть и которая вообще не должна происходить в 2019 году. Гордимся тем, что смогли оказаться выше обстоятельств и взять три очка.

Безумно благодарен болельщикам сборной Англии. Вы по-настоящему поддержали нас в этот непростой вечер, и мы все очень благодарны.

Мне сказали, что сделал капитан болгарской сборной в перерыве. Выйти одному и делать правильные вещи для этого нужна смелость. Такие поступки не должны оставаться без внимания“, - написал Рэшфорд на своей странице в Twitter.

Also been told what the Bulgaria captain did at half-time. To stand alone and do the right thing takes courage and acts like that shouldn’t go unnoticed. #NoToRacism