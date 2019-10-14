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Рэшфорд: Капитан Болгарии имеет невероятную смелость

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Футболист оценил поступок капитана сборной Болгарии.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Getty Images

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд был впечатлен действиями капитана сборной Болгарии Ивелина Попова, который попросил своих болельщиков прекратить расистские высказывания.. 

“Не самая легкая ситуация, в которой пришлось играть и которая вообще не должна происходить в 2019 году. Гордимся тем, что смогли оказаться выше обстоятельств и взять три очка.

Безумно благодарен болельщикам сборной Англии. Вы по-настоящему поддержали нас в этот непростой вечер, и мы все очень благодарны.

Мне сказали, что сделал капитан болгарской сборной в перерыве. Выйти одному и делать правильные вещи для этого нужна смелость. Такие поступки не должны оставаться без внимания“, - написал Рэшфорд на своей странице в Twitter.

Напомним, что матч Болгария - Англия был остановлен.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Маркус Рэшфорд, сборная Англия, Ивелин Попов
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