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"Никогда не меняйся": Ман Сити отреагировал на эмоции Зинченко после попадания на Евро

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Александр Зинченко очень бурно радовался победе сборной Украины над Португалией.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

В рамках восьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и обеспечила себе выход на Евро-2020.

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После такой важной победы украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко очень бурно проявлял эмоции. Несколько раз он кричал в камеру - комментируя матч, во время интервью Романа Яремчука и во время студии с Андреем Ярмоленко.

Пресс-служба "горожан" собрала все эти эпизоды в одном видео и сопроводила его комментарием: "Никогда не меняйся, Алекс".

Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Вашему вниманию комментарии игроков и тренеров сборной Украины в Instagram, а также реакция соцсетей на победу нашей команды.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, сборная Украины по футболу, Евро-2020, видео, прикол
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