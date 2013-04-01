"Никогда не меняйся": Ман Сити отреагировал на эмоции Зинченко после попадания на Евро
В рамках восьмого тура отбора на Евро-2020 сборная Украины обыграла Португалию (2:1) и обеспечила себе выход на Евро-2020.
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После такой важной победы украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко очень бурно проявлял эмоции. Несколько раз он кричал в камеру - комментируя матч, во время интервью Романа Яремчука и во время студии с Андреем Ярмоленко.
Пресс-служба "горожан" собрала все эти эпизоды в одном видео и сопроводила его комментарием: "Никогда не меняйся, Алекс".
Never change, Aleks! 😂pic.twitter.com/p2PVLCNZPl— Manchester City (@ManCity) 15 октября 2019 г.
Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Португалия.
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