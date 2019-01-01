Саутгейт: Никто не должен пережить того, что пережили наши игроки

Главный тренер "трех львов" рад, что официальные лица матча сработали оперативно.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал остановку игры в матче отбора на чемпионат Европы 2020 против Болгарии.

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“Должен сказать, что официальные лица сработали очень оперативно. Когда мы услышали оскорбления, тот тут же обратились к судьям.

У нас был постоянный контакт с главным арбитром и четвертым судьей. Я контактировал с игроками в первом тайме и в перерыве. Подобная ситуация неприемлема.

Нам удалось дважды заявить о себе: выиграть матч и донести ситуацию до всех. Игра останавливалась дважды, и я знал, что для кого-то этого будет недостаточно.

Никто не должен пережить того, что пережили наши игроки. Мы следовали протоколу и передали два привета. Во-первых, мы ответили игрой, во-вторых, дважды приостанавливали матч.

Примечательно, что после всего этого наши игроки покидали поле с улыбками на лицах, и для меня это самое главное“, - цитирует слова Саутгейта BBC.

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