Дешам: Придется доделывать в ноябре

Главный тренер сборной Франции разочарован, что команда не смогла оформить выход на Евро.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итог матча отбора Евро-2020 с Турцией (1:1).

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“Турция забила почти так же, как в первой игре, и мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Нужно было действовать хладнокровно.

Сборная Франции еще на пути к достижению своей цели. Придется доделывать в ноябре“, - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Франция - Турция.

Напомним, что Дешам ранее заявлял, что Бензема не будет играть за сборную Франции.