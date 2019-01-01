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Дешам: Придется доделывать в ноябре

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Главный тренер сборной Франции разочарован, что команда не смогла оформить выход на Евро.
Дидье Дешам
Дидье Дешам
Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итог матча отбора Евро-2020 с Турцией (1:1).

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“Турция забила почти так же, как в первой игре, и мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Нужно было действовать хладнокровно. 

Сборная Франции еще на пути к достижению своей цели. Придется доделывать в ноябре“, - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Франция - Турция.

Напомним, что Дешам ранее заявлял, что Бензема не будет играть за сборную Франции.

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Теги: Дидье Дешам, сборная Франции, сборная Турция
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