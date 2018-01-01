Пятов - в двадцатке лучших игроков Европы

УЕФА обновил рейтинг футболистов национальных сборных, чьи ассоциации входят в союз.

Со старта Лиги наций официальный партнер УЕФА FedEx проводит подсчет рейтинга всех футболистов, которые принимают участие в матчах Лиги наций, товарищеских поединках сборных и квалификации на чемпионат Европы.

После матча против сборной Португалии, который принес Украине путевку на Евро-2020, голкипер “желто-синих“ Андрей Пятов поднялся на 16-ю строчку данного рейтинга, имея в своем активе 1389 очков.

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Украинец занимает четвертое место среди всех вратарей, уступая на данный момент лишь участникам финальной части турнира Лиги наций, за который начисляется гораздо больше баллов: Джордану Пикфорду (3 место, Англия), Ясперу Силлессену (5, Нидерланды) и Янну Зоммеру (13, Швейцария).

А вот португальский голкипер Руи Патрисиу занимает лишь 21-е место. Отметим, что в ТОП-100 лучших игроков входят еще два украинца -Руслан Малиновский (57-е место) и Николай Матвиенко (95). Лидером рейтинга является Мемфис Депай (Нидерланды).

ТОП-10 лучших игроков сборных с начала Лиги наций:

1. Мемфис Депай (Нидерланды)

2. Френки де Йонг (Нидерланды)

3. Джордан Пикфорд (Англия)

4. Матей де Лигт (Нидерланды)

5. Яспер Силлессен (Нидерланды)

6. Антуан Гризманн (Франция)

7. Серхио Рамос (Испания)

8. Рубен Диаш (Португалия)

9. Рахим Стерлинг (Англия)

10. Бернарду Силва (Португалия)

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что Андрей Пятов стал лучшим игроком сборной Украины в матче против Португалии по версии WhoScored.