Семеду: Украина воспользовалась своими шансами

Защитник сборной Португалии расстроен результатом матча квалификации Евро-2020.

Защитник сборной Португалии Нельсон Семеду прокомментировал поражение от Украины в матче отбора к Евро-2020.

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“Мы всегда хотим побеждать, такая мы команда. На этот раз не получилось, ничего страшного. Мы должны поднять голову - ведь играли мы отлично.

Команда хорошо отреагировала на 0:2. Однако, мы тратили моменты, а Украина воспользовалась своими шансами. У нас их было очень много. В этом вся проблема прошедшей игры“, - цитирует Семеду пресс-служба УЕФА.

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