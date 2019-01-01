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Семеду: Украина воспользовалась своими шансами

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Защитник сборной Португалии расстроен результатом матча квалификации Евро-2020.
Нельсон Семеду
Нельсон Семеду
Getty Images

Защитник сборной Португалии Нельсон Семеду прокомментировал поражение от Украины в матче отбора к Евро-2020.

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“Мы всегда хотим побеждать, такая мы команда. На этот раз не получилось, ничего страшного. Мы должны поднять голову - ведь играли мы отлично.

Команда хорошо отреагировала на 0:2. Однако, мы тратили моменты, а Украина воспользовалась своими шансами. У нас их было очень много. В этом вся проблема прошедшей игры“, - цитирует Семеду пресс-служба УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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Теги: футбол, Нельсон Семеду, сборная Португалии по футболу, сборная Украины по футболу, Евро-2020
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