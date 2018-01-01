Гол Роналду в ворота Украины стал 700-м в его карьере
Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал автором единственного гола в ворота Украины в отборочном матче на Евро-2020.
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Этот гол стал юбилейным 700-м в карьере португальца за 974 проведенных поединка. В своей карьере Роналду забил 5 мячей за Спортинг (31 матч), 118 мячей за Манчестер Юнайтед (292), 450 мячей за мадридский Реал (438), 32 гола за Ювентус (51) и 95 голов за сборную Португалии (162).
Отметим, что в общей сложности он забивал в 12-ти различных турнирах.
Однако, есть небольшие расхождения в статистике, так как Реал и испанское издание Marca считают, что у Криштиану 451 гол за “сливочных“ из-за мяча, забитого в сентябре 2010 года в игре с Реал Сосьедадом.
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Тогда Королевский клуб забил после удара Роналду со штрафного - мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол Ла Лига, а Реал и Marca по-прежнему приписывают этот гол Криштиану.
Таким образом, по их мнению, гол в ворота Украины стал 701-м в карьере Криштиану Роналду.
Напомним, гол Криштиану Роналду не спас Португалию от поражения в матче с Украиной (1:2).
Ранее сообщалось, что сборная Португалии показала удручающую статистику в поединках против Украины.
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