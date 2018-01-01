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Гол Роналду в ворота Украины стал 700-м в его карьере

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Свой юбилейный гол звездный португалец забил с пенальти.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
twitter.com/UEFAEURO

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал автором единственного гола в ворота Украины в отборочном матче на Евро-2020.

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Этот гол стал юбилейным 700-м в карьере португальца за 974 проведенных поединка. В своей карьере Роналду забил 5 мячей за Спортинг (31 матч), 118 мячей за Манчестер Юнайтед (292), 450 мячей за мадридский Реал (438), 32 гола за Ювентус (51) и 95 голов за сборную Португалии (162).

Отметим, что в общей сложности он забивал в 12-ти различных турнирах.

Однако, есть небольшие расхождения в статистике, так как Реал и испанское издание Marca считают, что у Криштиану 451 гол за “сливочных“ из-за мяча, забитого в сентябре 2010 года в игре с Реал Сосьедадом.

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Тогда Королевский клуб забил после удара Роналду со штрафного - мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол Ла Лига, а Реал и Marca по-прежнему приписывают этот гол Криштиану.

Таким образом, по их мнению, гол в ворота Украины стал 701-м в карьере Криштиану Роналду.

Напомним, гол Криштиану Роналду не спас Португалию от поражения в матче с Украиной (1:2).

Ранее сообщалось, что сборная Португалии показала удручающую статистику в поединках против Украины.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, сборная Португалии по футболу, Ювентус, Реал, Спортинг, Манчестер Юнайтед, карьера, голы, статистика, достижение
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