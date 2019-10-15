Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович продемонстрировал очередной трюк с мячом

Комментариев: 0
В этот раз звездный швед использовал в трюке астронавта.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджеес Гэлакси Златан Ибрагимович на своей страничке в Instagram похвастался очередным трюком.

Читай также: Ибрагимович - о своем памятнике: Доволен статуей больше, чем Роналду

Швед использовал в своем новом трюке астронавта в полной экипировке и кейсом в руках, через которого он мастерски перебросил мяч.

"Я доставляю мячи на Луну", - написал Ибрагимович под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bring my ballz to the moon

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле Матрицы, на который ответила жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина.

Отметим, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал этот челлендж "полной чушью".

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, футбол, вне игры, трюк, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь