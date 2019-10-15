Ибрагимович продемонстрировал очередной трюк с мячом
В этот раз звездный швед использовал в трюке астронавта.
Нападающий Лос-Анджеес Гэлакси Златан Ибрагимович на своей страничке в Instagram похвастался очередным трюком.
Читай также: Ибрагимович - о своем памятнике: Доволен статуей больше, чем Роналду
Швед использовал в своем новом трюке астронавта в полной экипировке и кейсом в руках, через которого он мастерски перебросил мяч.
"Я доставляю мячи на Луну", - написал Ибрагимович под публикацией.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле Матрицы, на который ответила жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина.
Отметим, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал этот челлендж "полной чушью".
Полная версия правил