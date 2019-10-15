Ибрагимович продемонстрировал очередной трюк с мячом

В этот раз звездный швед использовал в трюке астронавта.

Нападающий Лос-Анджеес Гэлакси Златан Ибрагимович на своей страничке в Instagram похвастался очередным трюком.

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Швед использовал в своем новом трюке астронавта в полной экипировке и кейсом в руках, через которого он мастерски перебросил мяч.

"Я доставляю мячи на Луну", - написал Ибрагимович под публикацией.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле Матрицы, на который ответила жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина.

Отметим, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал этот челлендж "полной чушью".