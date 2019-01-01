Лунин попал в топ-20 претендентов на награду Golden Boy-2019

Украинский голкипер вошел в список лучших футболистов в возрасте до 21 года.

Голкипер испанского Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, вошел в финальный список из 20 претендентов на награду Golden Boy-2019.

Среди конкурентов украинца можно выделить обладателя прошлогодней премии, защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта, юного нападающего РБ Зальцбург Эрлинга Холанда и звездного новичка Атлетико Жоау Фелиша.

Вашему вниманию список всех претендентов на Golden Boy:

Маттейс Де Лигт (Ювентус, Нидерланды)

Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Итали)

Ансу Фати (Барселона, Испания)

Фил Фоден (Ман Сити, Англия)

Маттео Гендузи (Арсенал, Франция)

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегия)

Кай Хаверц (Байер, Германия)

Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)

Деян Йовелич (Айнтрахт, Сербия)

Мойзе Кин (Эвертон, Италия)

Ли Кан Ин (Валенсия, Южная Корея)

Андрей Лунин (Вальядолид, Украина)

Дониэлл Мален (ПСВ, Нидерланды)

Мэйсон Маунт (Челси, Англия)

Родриго (Реал, Бразилия)

Джейдон Санчо (Боруссия Д, Англия)

Ферран Торрес (Валенсия, Испания)

Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

Николо Дзаньоло (Рома, Италия)

Отметим, что награда вручается лучшему футболисту до 21 года.