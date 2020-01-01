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Португалия показала удручающую статистику в матчах с Украиной: 39 ударов и только 1 гол

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Единственный гол португальцы смогли забить благодаря Криштиану Роналду, реализовавшему пенальти.
Сборная Украины в матче против Португалии в Киеве
Сборная Украины в матче против Португалии в Киеве
УАФ

Сборная Украины в рамках отбора на Евро-2020 провела два матча против действующего чемпиона Европы - сборной Португалии.

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Первый поединок завершился в нулевую ничью, а во втором “желто-синие“ вырвали победу со счетом 2:1. За эти два поединка португальцы нанесли 39 ударов по воротам Андрея Пятова, однако только 18 из них пришлись в створ.

При этом, только один раз португальцы сумели забить гол - с 11-метровой отметки точным ударом отметился лидер команды Криштиану Роналду.

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Отметим, что этот мяч стал вторым пропущенным для Украины в нынешнем отборе. Теперь наша команда делит второе место с Ирландией и Польшей по надежности обороны, а лидирует сборная Бельгии, которая пропустила только один мяч в текущей квалификации.

Напомним, победа над Португалией обеспечила сборной Украины выход на Евро-2020. О том, когда состоится жеребьевка и финальная часть турнира можно узнать здесь.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

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Теги: сборная Португалии по футболу, Евро-2020, сборная Украины по футболу, отбор, квалификация, футбол, статистика
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