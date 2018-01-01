Молдова - Албания 0:4 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Крупная победа над Молдовой не спасла албанцев - их шансы на выход в финальную часть Евро-2020 уже потеряны.

Молдова - Албания: видео голов twitter.com/FSHForg

Вчера, 14-го октября, сборная Албании на выезде разгромила Молдову, отправив четыре безответных гола в ворота соперника.

Правда, албанцем это не особо помогло - их шансы выйти на Евро-2020 уже потеряны, так как за два тура до окончания отбора отставание от двух лидеров (Франции и Турции) составляет 7 очков.

Смотрите видео голов и обзор матча Молдова - Албания:

Молдова - Албания 0:4

Голы: Цикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90.

Молдова: Кошелев - Граур, Посмак, Препелицэ, Рябчук, Чеботару, Ионицэ, Суворов (Бойчук, 60), Антон, Сидоренко (Санду, 80), Мудрак (Розгонюк, 31).

Албания: Стракоша - Весели, Исмайли (Кумбула, 89), Дермаку, Гимшити, Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Манай, Цикалеши (Роши, 76).

Предупреждения: Мудрак, Граур, Баре, Цикалеши, Чеботару, Рябчук, Препелицэ, Гьясула.