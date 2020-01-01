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Исландия - Андорра 2:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Исландия принимала Андорру в рамках поединка квалификации Евро-2020.

Исландия обыграла Андорру
Исландия обыграла Андорру
twitter.com/footballiceland

Сборная Исландии одержала уверенную победу над Андоррой в поединке восьмого тура квалификации на Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Исландия - Андорра:

Исландия - Андорра - 2:0

Голы: Сигурдссон 38, Сигторссон 65

Нереализованный пенальти: Сигурдссон 73

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, Сигурдссон (Ингасон 68), Фьолусон, Скуласон, Сигурдссон, Сигурдссон, Бьярнасон (Халльфредссон 70), Траустасон, Финнбогасон (Бодварссон 64), Сигторссон

Андорра: Хосе Антонио Гомес, Сан Николас, Лима, Льовера, Сервос , Родригес Сория, Ребес, Валес, Мартинес (Гарсия 80), Алаэс (Гомес Перес 87), Виейра (Фернандес 60)

Предупреждения: Лима 65, Пальссон 80, Ребес 90+4

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Теги: футбол, сборная Исландии, сборная Андорры, Евро-2020, видео голов, обзор матча
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