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Полузащитник сборной Португалии: В матче с Украиной нам не хватило удачи

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Жоау Мариу похвалил футболистов сборной Украины.
Жоау Мариу
Жоау Мариу
Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал поражение от команды Украины в рамках отбора на Евро-2020.

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“Мы не привыкли проигрывать. Португалия невероятно конкурентноспособна. Мы пытались одержать победу, еще Данилу попал в крестовину. Возможно, нам не хватило удачи. 

Когда ты уступаешь уже в начале поединка, становится тяжелее, однако мы хорошо отреагировали. Нам необходимо похвалить Украину“, - цитирует футболиста A Bola.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.

Ранее поражение от Украины прокомментировал Криштиану Роналду.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Португалии, Евро-2020, Жоау Мариу
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