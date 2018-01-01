Полузащитник сборной Португалии: В матче с Украиной нам не хватило удачи

Жоау Мариу похвалил футболистов сборной Украины.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал поражение от команды Украины в рамках отбора на Евро-2020.

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“Мы не привыкли проигрывать. Португалия невероятно конкурентноспособна. Мы пытались одержать победу, еще Данилу попал в крестовину. Возможно, нам не хватило удачи.

Когда ты уступаешь уже в начале поединка, становится тяжелее, однако мы хорошо отреагировали. Нам необходимо похвалить Украину“, - цитирует футболиста A Bola.

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Ранее поражение от Украины прокомментировал Криштиану Роналду.