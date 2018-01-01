Косово - Черногория 2:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Косовары одержали домашнюю победу над командой Черногории.

Косово победило Черногорию Getty Images

Косово без проблем обыграло Черногорию в рамках отбора на Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Косово - Черногория:

Косово - Черногория - 2:0

Голы: Ррахмани, 10, Мурики, 34.

Косово: Мурич - Алити, Ррахмани, Войвода (Жегрова, 89), Хадерджонай, Шаля (Рашкай, 82), Кололи, Рашица, Бериша, Целина (Хасани, 90), Мурики.

Черногория: Петкович (Миятович, 15), Лагатор, Булатович, Симич, Марушич, Косович (Бечирай, 46), Вукчевич, Больевич, Шчекич, Йовович (Янкович, 74), Мугоша.

Предупреждения: Йовович, Мурики, Шчекич, Войвода, Вукчевич, Янкович, Кололи.