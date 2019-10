Стерлинг: Жаль, что Болгарию поддерживают идиоты

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал остановку матча отбора на Евро-2020 против Болгарии из-за расизма.

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️