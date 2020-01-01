Сантуш: У нас были трудности в матче против Украины

Наставник португальцев считает справедливым результатом встречи ничью.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своими эмоциями после поражения от Украины в рамках отбора на Евро-2020.

“Мы начали хорошо, у нас были моменты - и у Роналду и у Данилу. Потом Украина забила после углового. Они хорошо держались, а нам не хватало баланса в игре. Но мы старались изменить счет, поэтому были уязвимы к контратакам украинцев. Несколько раз они входили в нашу штрафную, у нас возникали трудности, и они забили.

Не могу сказать, сыграли ли мы лучше второй тайм. Мы больше играли сердцем, чем головой, особенно после того, как счет стал 2:1. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать.

Когда у соперника был мяч это доставляло нам проблемы. Украина забила дважды, а могла забить больше, но справедливым результатом была бы ничья. Однако Украина победила, такова честность игры“ - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

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