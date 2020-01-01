Литва - Сербия 1:2 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Сербы одержали непростую победу над Литвой.
Сборная Сербии добыла выездную победу над Литвой в матче квалификации Евро-2020.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Литва - Сербия:
Литва - Сербия - 1:2
Голы: Казлаускас, 79 - Митрович, 48, 53.
Литва: Черняускас - Баравикас, Климавичюс, Гирдвайнис, Ласицкас, Миколюнас, Шимкус, Вербицкас (Жулпа, 56), Воробьев, Матулявичюс (Лаукжямис, 64), Голубицкас (Казлаускас, 73).
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Младенович, Милетич, Коларов, Максимович, Костич (Гачинович, 46), Миливоевич (Лукич, 72), Ляйич (Гудель, 85), Радонич, Митрович.
Предупреждения: Лаукжямис, Казлаускас - Ляйич
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