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Литва - Сербия 1:2 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Сербы одержали непростую победу над Литвой.

Сербия обыграла Литву
Сербия обыграла Литву
twitter.com/FSSrbije

Сборная Сербии добыла выездную победу над Литвой в матче квалификации Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Литва - Сербия:

Литва - Сербия - 1:2

Голы: Казлаускас, 79 - Митрович, 48, 53.

Литва: Черняускас - Баравикас, Климавичюс, Гирдвайнис, Ласицкас, Миколюнас, Шимкус, Вербицкас (Жулпа, 56), Воробьев, Матулявичюс (Лаукжямис, 64), Голубицкас (Казлаускас, 73).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Младенович, Милетич, Коларов, Максимович, Костич (Гачинович, 46), Миливоевич (Лукич, 72), Ляйич (Гудель, 85), Радонич, Митрович.

Предупреждения: Лаукжямис, Казлаускас - Ляйич

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Сербии, сборная Литвы, видео голов, обзор матча
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