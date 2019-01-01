Роналду - о матче с Украиной: Мы уступили хорошему противнику

Португалец признался, что не думает о своих рекордах.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Украины в рамках квалификации Евро-2020, а также поделился своими эмоциями от нового достижения - футболист забил свой 700-й гол в карьере.

Читай также: Шевченко изменил сборную до неузнаваемости: реакция сети на выход Украины на Евро-2020

“Сейчас я полностью опустошен. Но в любо случае я горжусь своей командой, хоть мы и уступили хорошему противнику.

Я не считаю свои рекорды. Добился их только с помощью своих партнеров и тренеров. За это им большая благодарность.

Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я упорно работаю над тем, чтобы быть лучшим. И мне это удается“, - цитирует Роналду в интервью Goal.com.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина - Португалия.