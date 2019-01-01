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Болгария - Англия 0:6 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Болгары пропустили шесть безответных голов в поединке квалификации Евро-2020.

Болгария крупно обыграла Англию
Болгария крупно обыграла Англию
Getty Images

Сборная Англии не оставила шансов команде Болгарии в рамках матча отбора на Евро-2020.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болгария - Англия:

Болгария - Англия 0:6

Голы: Рэшфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, Стерлинг, 69, Кейн, 85.

Болгария: Илиев, Хаджиев, Терзиев, Занев, Вандерсон (Малинов, 76), Сармов (Краев, 46), Костадинов, Попов, Десподов, Пашов, Иса (Иванов, 68).

Англия: Пикфорд - Триппьер, Мингз, Магуайр, Чилуэлл - Баркли (Маунт, 73), Хендерсон, Уинкс - Стерлинг (Санчо, 73), Кейн, Рэшфорд (Уилсон, 76).

Предупреждение: Хендерсон, 4.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Англии по футболу, видео голов, обзор матча
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