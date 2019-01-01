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Франция - Турция 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Французы на своем поле не сумели удержать победу над сборной Турции.

Франция - Турция: видео голов
Франция - Турция: видео голов
twitter.com/UEFAEURO

Сборная Франции сыграла вничью с Турцией в матче восьмого тура отбора на Евро-2020.

"Трехцветные" открыли счет в матче благодаря Жиру, однако через несколько минут турки ответили ударом Айхана. Оба гола были забиты во второй половине игры.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Турция:

Франция - Турция 1:1
Голы: Жиру, 76 - Айхан, 82

Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Эрнандес - Толиссо, Сиссоко – Коман (Иконе, 87), Гризманн, Матюиди (Лемар, 77) - Бен-Йеддер (Жиру, 72)

Турция: Гюнок - Челик (Айхан, 53), Сеюнджю, Демирал, Мераш - Туфан (Тосун, 81), Текдемир, Йокушлу (Чалханоглу, 46) - Кахведжи, Йылмаз, Караман

Предупреждения: Эрнандес, Гризманн - Тосун, Караман, Кахведжи

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Теги: сборная Франции по футболу, сборная Турции по футболу, Евро-2020, видео голов, обзор матча, футбол, квалификация, отбор
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