Франция - Турция 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Французы на своем поле не сумели удержать победу над сборной Турции.
Сборная Франции сыграла вничью с Турцией в матче восьмого тура отбора на Евро-2020.
"Трехцветные" открыли счет в матче благодаря Жиру, однако через несколько минут турки ответили ударом Айхана. Оба гола были забиты во второй половине игры.
Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Турция:
Франция - Турция 1:1
Голы: Жиру, 76 - Айхан, 82
Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Эрнандес - Толиссо, Сиссоко – Коман (Иконе, 87), Гризманн, Матюиди (Лемар, 77) - Бен-Йеддер (Жиру, 72)
Турция: Гюнок - Челик (Айхан, 53), Сеюнджю, Демирал, Мераш - Туфан (Тосун, 81), Текдемир, Йокушлу (Чалханоглу, 46) - Кахведжи, Йылмаз, Караман
Предупреждения: Эрнандес, Гризманн - Тосун, Караман, Кахведжи
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