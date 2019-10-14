Сборная Украины с первого места вышла на Евро-2020, обыграв Португалию

Подопечные Шевченко в меньшинстве смогли удержать победу над игроками Сантуша.

Сборная Украины в рамках отборочного матча на Евро-2020 принимала национальную команду Португалии.

Поединок проходил в Киеве, на НСК Олимпийский. "Желто-синие" впервые за два года играли в столице Украины.

Обе команды подходили к игре в хорошей форме. Украинцы еще ни разу в нынешнем году не проигрывали, а теряли очки в последний раз еще в марте - как раз в матче с Португалией в Лиссабоне. Команда Сантуша также давно не проигрывала - в последний раз это происходило еще на чемпионате мира, в матче с Уругваем в Сочи.

Если говорить о потерях, то у Украины ничего не изменилось по сравнению с матчем против Литвы – не сыграли Бойко и Бурда. Сборная Португалии подходила к киевскому матчу без травмированных Рафы Силва и Вильяма Карвалью.

Арбитром встречи выступил англичанин Энтони Тейлор.

Безусловно, это был поединок за первое место, ведь и украинцы, и португальцы уже практически вышли на Евро-2020 и до сегодняшнего дня, ведь должны были произойти уже совсем фантастические сюжеты, чтобы кто-то из этой пары не прошел. Тем не менее - вопрос лидерства был открытым.

С первых минут встречи украинцы сразу же пошли вперед открывать счет. Уже на второй минуте матча Яремчук пробивал по воротам, пусть и вышло слабо. А вот уже через несколько мгновений Роман и открыл счет в матче. Марлос подавал угловой, Кривцов зряче пробивал по воротам - Патрисиу спас, но на подхвате оказался Яремчук, который и переправил "круглого" в ворота - 1:0.

Стремительное начало несколько шокировало Фернанду Сантуша и его подопечный и очень подзадорило украинскую публику. Тем не менее, игроки Шевченко не побежали снова вперед, а отошли назад и пытались "ловить" гостей на контратаках. Стоит отметить, что в гости наработали на несколько опасных моментов - сначала Геррейру отлично приложился после отскока - мяч полетел выше, а затем и Роналду имел возможность забивать, однако другой игрок его команды сфолил на Пятове.

Украинцы только-только успели снова завладеть мячом, как сразу же удвоили свое преимущество. Виталий Миколенко сделал великолепный прорыв по своему флангу и прострелил из-под Семеду прямо на 11 метров, куда уже ворвался Ярмоленко. Андрей легко переиграл Патрисиу - 2:0.

После этого гола португальцы уже проснулись и начали активно нажимать на владения Пятова. Роналду скинул на линию штрафной на Мариу, а тот хитрым ударом бил в угол - Андрей вытянулся в струнку и перевел на угловой. Затем же украинский кипер и капитан парировал удар Бернарду с правого угла штрафной в ближний угол!

Под конец первой половины игры команды обменялись моментами: Криштиану мог сокращать отставание, если бы попал в ворота с линии штрафной. Затем Ярмоленко могу доводить счет до разгромного, но не смог сполна воспользоваться пасом Яремчука, ведь мяч оказался под нерабочей правой ногой.

Фернанду Сантуш перед вторым таймом, наверное, разразился пламенной речью, так как его футболисты вышли очень заряженными. С первых же минут гости стали еще настырнее проходить к воротам Пятова, который крутился, словно белка в колесе. Андрей отразил два сложнейших удара КриРо - сначала со штрафного удара он принял мяч очень даже по-волейбольному, а затем нырнул в левый нижний угол за "круглым" после дальнего удара капитана гостей.

Справедливости ради стоит отметить, что подопечные Шевченко тоже могли забивать. Матвиенко мог забивать еще один гол, но не в ногу Николая пришелся отскок мяча в чужой штрафной. Спустя несколько мгновений Коноплянка выбегал 1 на 1 с Руй Патрисиу, однако слишком уж далеко отпустил от себя мяч и оборонцы гостей догнали вингера.

Затем случился очень спорный момент. Тарас Степаненко был "на желтой" и в подкате блокировал удар Брумы, однако мяч отлетел от ноги украинца в руку. Энтони Тэйлор без размышлений указал на точку, да еще и выгнал Степаненко, показав второй "горчичник". Был пенальти или нет - каждый выводы сделает сам. Но Криштиану справедливость "точки" не сильно заботила, потому что исполнил он 11 метровый уверенно и в "девятку". У Пятова попросту не было шансов.

В последние 15 минут матча хозяева держали оборону как могли: Криштиану в фирменном прыжке бил по воротам, но Пятов, как же он достал! Затем Пепе добивал, однако Андрей и его парировал, после чего "круглый" полетел параллельно воротам. Через несколько секунд уже Данилу изящно бил и попал в крестовину.

Однако не удалось гостям второй раз поразить ворота Пятова и "сине-желтые" впервые в истории пробились напрямую на чемпионат Европы, да еще и досрочно с первого места. Сборная Украины заслуженно заканчивает отбор на лидирующей строчке.

Впрочем, остается еще один матч - выездной с Сербией, который пройдет в Белграде 17 ноября. Украина еще не проигрывала в этом отборе и пропустила всего 2 гола. Будем надеяться, что украинцы не подпортят свою статистику, а только улучшат, добавив к 15 забитым голам еще несколько.

Украина– Португалия 2:1

Голы: 1:0– 6 Яремчук, 2:0 – 27 Ярмоленко, 2:1 – 72, пенальти Роналду.

Украина – Пятов, Миколенко (Пластун, 90), Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 63), Караваев, Малиновский, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 73).

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Геррейру, Данилу Перейра, Жоау Мариу (Брума, 68), Гедеш (Жоау Феликс, 46), Моутинью(Бруну Фернандеш, 56), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко (25), Пепе (26), Ярмоленко (47), Рубен Диаш (63), Зинченко (90), Коваленко (90).

Удаление: Степаненко (72)