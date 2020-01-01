Матч Болгария - Англия был остановлен из-за расизма

Стерлинг стал объектом расистских выкриков.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария - Англия был остановлен. Причиной паузы во время игры стали расистские выкрики с трибун в адрес Стерлинга.

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Игрока Манчестер Сити освистывали, когда он получал мяч. Другой защитник “трех львов“ Тайрон Мингз обратился к судье матча Ивану Бебеку по поводу расистских выкриков. После этого игра была остановлена на несколько минут.

Во время приостановки игры в первом тайме встречи диктор объявил по стадиону, что если оскорбления повторятся, то игра будет отменена. Добавив после этого: “Скажи нет расизму“. К концу первого тайма сборная Англия ведет 4:0.

Ранее сообщалось, что сборная Англии покинет поле, если будут звучать расистские выкрики.