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Матч Болгария - Англия был остановлен из-за расизма

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Стерлинг стал объектом расистских выкриков.
Действующие лица матча совещаются по поводу отмены матча.
Действующие лица матча совещаются по поводу отмены матча.
Getty Images

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария - Англия был остановлен. Причиной паузы во время игры стали расистские выкрики с трибун в адрес Стерлинга.

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Игрока Манчестер Сити освистывали, когда он получал мяч. Другой защитник “трех львов“ Тайрон Мингз обратился к судье матча Ивану Бебеку по поводу расистских выкриков. После этого игра была остановлена на несколько минут.

Во время приостановки игры в первом тайме встречи диктор объявил по стадиону, что если оскорбления повторятся, то игра будет отменена. Добавив после этого: “Скажи нет расизму“. К концу первого тайма сборная Англия ведет 4:0.

Ранее сообщалось, что сборная Англии покинет поле, если будут звучать расистские выкрики.

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Теги: сборная Англии, сборная Болгарии
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