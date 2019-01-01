Франция упустила победу над Турцией в матче отбора на Евро-2020

Действующие чемпионы мира не сумели обыграть турков на своем поле.

В матче восьмого тура отборочного цикла на Евро-2020 сборная Франции на своем поле принимала национальную команду Турции.

С первых минут встречи “трехцветные“ пытались показывать свое превосходство, контролируя мяч и проводя большую часть времени на половине поля соперника. Впрочем, несмотря на это, особо опасных моментов подопечные Дешама не создавали.

Из 11-ти ударов в первом тайме в створ ворот французы попали только 5 раз, но в этих моментах отлично отыгрывал голкипер Мерт Гюнок. Пару раз турки также ответили острыми контратаками, но порадовать фанатов голами так и не смогли.

Второй тайм проходил полностью по сценарию первого - тотальное доминирование французов в плане контроля мяча и минимальное количество моментов для завершения атаки. Такая невыразительная игра продолжалась вплоть до 72-й минуты встречи, когда на поле появился Оливье Жиру вместо Виссам Бен-Йеддера, который провел достаточно слабый матч.

Уже на 76-й минуте Жиру вывел Францию вперед – после навеса Оливье ударил головой и точно отправил мяч в сетку. Впрочем, радоваться "трехцветным" было недолго - через несколько минут Каан Айхан сравнял счет, причем он также забил гол головой.

Последние минуты встречи были попытками хозяев поля доказать свой статус кво и вырвать победу. Впрочем, сделать это при постоянном свисте трибун было не просто. В итоге, встреча так и завершилась вничью - 1:1.

Турция и Франция продолжают идти вровень в турнирной таблице группы Н – теперь в активе обеих команд по 19 очков после 8 сыгранных матчей.

Франция - Турция 1:1

Голы: Жиру, 76 - Айхан, 82

Франция: Манданда - Павар, Варан, Лангле, Эрнандес - Толиссо, Сиссоко – Коман (Иконе, 87), Гризманн, Матюиди (Лемар, 77) - Бен-Йеддер (Жиру, 72)

Турция: Гюнок - Челик (Айхан, 53), Сеюнджю, Демирал, Мераш - Туфан (Тосун, 81), Текдемир, Йокушлу (Чалханоглу, 46) - Кахведжи, Йылмаз, Караман

Предупреждения: Эрнандес, Гризманн - Тосун, Караман, Кахведжи