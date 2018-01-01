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Кейн: Я не должен быть единственным, кто ведет сборную за собой

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Англичанину нужна помощь.
Гарри Кейн
Гарри Кейн
Getty Images

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в команде должны быть лидеры.

“Да, я беру на себя ответственность, делаю это уже определенное время. Конечно, поражения негативно влияют на нас.

Футболист хочет побеждать в каждом матче, но ответственность не меняет меня как человека, я остаюсь таким же и стараюсь смотреть на примеры других на поле и в жизни. Я буду продолжать это делать. Давление на меня оказывалось и раньше.

Будучи форвардом и одним из лидеров команды, я хочу постоянно забивать голы. Пока все складывается достаточно неплохо. Тем не менее, я не должен быть единственным, кто ведет сборную за собой“, - цитиурет Кейна The Sun.

Напомним, что сборная Англия проиграла Чехии.

Ранее сообщалось, что сборная “трех львов“ может покинуть поле в матче против Болгарии.

Отметим, что Кейн стал обьектом оскорбления со стороны игрока Ливерпуля.

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Теги: Гарри Кейн, сборная Англии
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