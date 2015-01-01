Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дешам: Вопрос о возвращении Бензема в сборную закрыт для меня раз и навсегда

Комментариев: 0
Главный тренер французов не уверен, что нападающий принесет пользу команде.
Дидье Дешам
Дидье Дешам
Getty Images

После тяжелой победы над Исландией (0:1) в рамках отбора на Евро-2020 главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается вызывать форварда Карима Бензема для усиления команды.

“Моя задача - делать все во благо сборной Франции. Я уверен, что возвращение в сборную Бензема не пойдет ей на благо ни в спортивном, ни в ином плане. Этот вопрос для меня закрыт раз и навсегда", - цитирует специалиста AS.

Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна обвинил Карима Бензема в шантаже. Хавбек утверждал, что Бензема сотрудничает с преступниками, требовавшими крупную сумму денег за его интимное видео. По этой причине Карима перестали вызывать в национальную сборную. Летом 2017 года форвард Реала выиграл дело в суде и его признали невиновным.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Франции по футболу, Карим Бензема, Дидье Дешам
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь