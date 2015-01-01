Дешам: Вопрос о возвращении Бензема в сборную закрыт для меня раз и навсегда

Главный тренер французов не уверен, что нападающий принесет пользу команде.

После тяжелой победы над Исландией (0:1) в рамках отбора на Евро-2020 главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается вызывать форварда Карима Бензема для усиления команды.

“Моя задача - делать все во благо сборной Франции. Я уверен, что возвращение в сборную Бензема не пойдет ей на благо ни в спортивном, ни в ином плане. Этот вопрос для меня закрыт раз и навсегда", - цитирует специалиста AS.

Напомним, в 2015 году произошел громкий скандал - полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна обвинил Карима Бензема в шантаже. Хавбек утверждал, что Бензема сотрудничает с преступниками, требовавшими крупную сумму денег за его интимное видео. По этой причине Карима перестали вызывать в национальную сборную. Летом 2017 года форвард Реала выиграл дело в суде и его признали невиновным.