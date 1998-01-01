Моутинью: Собираемся выйти на Евро-2020 с первого места

Португалец отметил, что его команда полностью готова к матчу против Украины.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против Украины, который определит судьбу первого места в группе B.

“Мы хорошо сыграли с Люксембургом. Нам удалось взять игру под свой контроль. Мы создали много моментов, смогли забить несколько голов и в конечном итоге одержали победу.

К матчу с Украиной подходим с уверенностью. Наша цель - выйти на Евро-2020 с первого места в группе и собираемся это сделать“, - цитирует Моутинью пресс-служба Федерации футбола Португалии.

Матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина.

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