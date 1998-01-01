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Бонуччи: Между игроками сборной Италии и Манчини есть отличное взаимопонимание

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Футболист отметил, что игроки команды чувствуют себя одним целым.
Леонардо Бонуччи и Роберто Манчини
Леонардо Бонуччи и Роберто Манчини
Getty Images

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил, что главный тренер национальной команды Роберто Манчини и футболисты отлично понимают друг друга.

“Между игроками и Манчини есть отличное взаимопонимание. Никто никогда не опаздывает, нет ни одного неуместного слова. Мы не просто выбранные игроки для сборной, а настоящая команда. После того, как мы надеваем футболку Италии, мы испытываем радость, энтузиазм и чувствуем себя едиными, как семья.

“Я всегда буду благодарен Манчини за дебют за Интер в 2006 году. Моя первая игра в сборной Италии также была уникальной сенсацией. Я помню, как Фабио Каннаваро похлопал меня по плечу, и после этого мне стало спокойнее“, - цитирует Бонуччи GdS.

Напомним, Италия досрочно пробилась в финальную часть Евро-2020.

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Теги: футбол, Леонардо Бонуччи, сборная Италии по футболу, Роберто Манчини, Евро-2020
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