Бонуччи: Между игроками сборной Италии и Манчини есть отличное взаимопонимание

Футболист отметил, что игроки команды чувствуют себя одним целым.

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил, что главный тренер национальной команды Роберто Манчини и футболисты отлично понимают друг друга.

“Между игроками и Манчини есть отличное взаимопонимание. Никто никогда не опаздывает, нет ни одного неуместного слова. Мы не просто выбранные игроки для сборной, а настоящая команда. После того, как мы надеваем футболку Италии, мы испытываем радость, энтузиазм и чувствуем себя едиными, как семья.

“Я всегда буду благодарен Манчини за дебют за Интер в 2006 году. Моя первая игра в сборной Италии также была уникальной сенсацией. Я помню, как Фабио Каннаваро похлопал меня по плечу, и после этого мне стало спокойнее“, - цитирует Бонуччи GdS.

Напомним, Италия досрочно пробилась в финальную часть Евро-2020.