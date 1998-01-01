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Вернидуб может возглавить польский гранд

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Услугами украинского специалиста интересуется Легия.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
Getty Images

Бывший главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб может стать главным тренером польской Легии, сообщает StandartNews.

Источник утверждает, что украинский специалист попал в шорт-лист руководства варшавской команды, в котором также оказался экс-наставник московского Спартака Олег Кононов.

Отмечается, что Станимир Стойлов, ранее возглавлявший сборную Казахстана, остается для Легии приоритетным вариантом.

Проблемой в переговорах могут стать высокие финансовые требования выше перечисленных тренеров, которые хотят подписать контракт с окладом около 1 миллиона евро в год.

Напомним, Вернидуб ушел с поста главного тренера Зари в мае 2019-го года.

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Теги: футбол, Юрий Вернидуб, Легия
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