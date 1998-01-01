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Каштру: Если игроки сборной Португалии недооценят Украину, то победа им не светит

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Португальский специалист отметил, что подопечные Андрея Шевченко обладают прекрасными игровыми качествами.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

“Честно говоря, я переживаю, что сборная Португалии недооценит своего соперника. В таком случае победа португальцам не светит. Нужно быть осторожными. У сборной Украины есть хороший выбор исполнителей для основы, обладающих прекрасными игровыми качествами. 

Андрей Шевченко - вдохновитель этой команды. Он уже добился отличных результатов во главе сборной. В свое время Шевченко был величайшим футболистом, поэтому его подопечные с открытым ртом слушают его и пытаются выполнять все, что он говорит“, - заявил Каштру в комментарии O Jogo.

Матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Украины по футболу, сборная Португалии, Луиш Каштру
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