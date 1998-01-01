Каштру: Если игроки сборной Португалии недооценят Украину, то победа им не светит

Португальский специалист отметил, что подопечные Андрея Шевченко обладают прекрасными игровыми качествами.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

“Честно говоря, я переживаю, что сборная Португалии недооценит своего соперника. В таком случае победа португальцам не светит. Нужно быть осторожными. У сборной Украины есть хороший выбор исполнителей для основы, обладающих прекрасными игровыми качествами.

Андрей Шевченко - вдохновитель этой команды. Он уже добился отличных результатов во главе сборной. В свое время Шевченко был величайшим футболистом, поэтому его подопечные с открытым ртом слушают его и пытаются выполнять все, что он говорит“, - заявил Каштру в комментарии O Jogo.

Матч Украина - Португалия состоится сегодня, 14-го октября, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Матч также покажет телеканал Украина. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.