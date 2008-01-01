Руни угодил в очередной скандал, засветившись в ночном клубе со стриптизершами

Англичанин вновь обидел супругу своими похождениями по ночным клубам.

Легендарный экс-нападающий сборной Англии Уэйн Руни весело провел время в одном из ночных клубов США.

По информации Daily Mail, англичанин отправился в клуб, где провел время в обществе стриптизерш. Отмечается, что Руни не скрывал свою личность и с радостью фотографировался с фанатами.

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Стоит сказать, что футболист состоит в браке с Колин Руни с 2008-го года, и это не первый скандал в их семье. Так, в 2017-м году беременная Колин ушла от своего мужа из-за измены, но через время пара помирилась.

Ранее сообщалось, что в конце лета 2019-го года супруга Руни потребовала, чтобы он покинул США из-за слухов об очередной измене.