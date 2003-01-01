Джан получил самую быструю красную карточку в матче отбора на Евро за последние 16 лет

Полузащитник сборной Германии был удален в матче отбора на Евро-2020 против национальной команды Эстонии.

Сборная Эстонии на своем поле принимала национальную команду Германии в рамках восьмого тура отборочного цикла на Евро-2020.

На 14-й минуте данного поединка полузащитник немецкой команды Эмре Джан получил прямую красную карточку.

Вашему вниманию видео удаления Джана:

Стоит сказать, 25-летний футболист получил самое быстрое удаление в квалификации Евро с 10-го сентября 2003 года - тогда в матче Нидерланды - Чехия (1:3) был удален Эдгар Давидс на 13-й минуте поединка.

Отметим, что сборная Германии в меньшинстве одолела национальную команду Эстонии со счетом 3:0.

Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что хавбек Эмре Джан несчастлив в Ювентусе.