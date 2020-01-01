Беларусь - Нидерланды 1:2 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Беларуси на своем поле сумела забить в ворота Нидерландов, но этого не хватило даже для ничьи.

Беларусь - Нидерланды: видео голов twitter.com/ONSORANJE

Сборная Нидерландов на выезде сумела обыграть национальную команду Беларуси в матче отбора на Евро-2020.

“Оранжевые“ благодаря дублю Вейналдума вели после первого тайма, однако Драгун сумел отыграть один мяч на 54-й минуте встречи.

Драгун был близок к тому, чтобы оформить дубль, но ему немного не повезло, и матч так и завершился со счетом 1:2 в пользу сборной Нидерландов.

Смотрите видео голов и обзор матча Беларусь - Нидерланды:

Беларусь - Нидерланды 1:2

Голы: Драгун, 54 - Вейналдум, 32, 41

Беларусь: Гутор - Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков - Яблонски - Ковалев (Скавыш, 60), Драгун, Стасевич, Бакхар (Эбонг, 70) - Лаптев (Шевченко, 83)

Нидерланды: Силлессен - Вельтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд - Ван де Беек (Де Роон, 67), Вейналдум, Ф. Де Йонг - Бергвейн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л. Де Йонг, 66)

Предупреждения: Бакхар, Стасевич, Мартынович, Яблонски, Наумов.