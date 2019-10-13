Эстония - Германия 0:3 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Немецкая команда не испытала проблем в матче против Эстонии.

Эстония - Германия: видео голов Getty Images

Сборная Германии на выезде разгромила национальную команду Эстонии в рамках восьмого тура отбора на Чемпионат Европы-2020.

Подопечные Лева забили три безответных гола в ворота соперника, а Илкай Гюндоган отметился дублем, который оформил в течение шести минут.

Смотрите видео голов и обзор матча Эстония - Германия:

Эстония - Германия 0:3

Голы: Гюндоган, 51, 57, Вернер, 71

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77)

Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66)

Предупреждения: Лепметс, Баранов

Удален: Джан, 14.