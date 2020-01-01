Уэльс - Хорватия 1:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Вице-чемпионы мира на выезде не сумели удержать победу в матче против Уэльса.

Уэльс - Хорватия: видео голов Getty Images

Сборная Уэльса расписала мировую с национальной командой Хорватии (1:1) в матче отборочного цикла на чемпионат Европы-2020.

Счет в матче открыл хавбек гостей Никола Влашич, который на 9-й минуте послал мяч под левую штангу ворот Уэльса. Хозяева ответили точным ударом Гарета Бэйла в компенсированное время первого тайма. Больше в этом поединке голов забито не было.

Смотрите видео голов и обзор матча Уэльс - Хорватия:

Уэльс - Хорватия 1:1

Голы: Бэйл, 45 - Влашич, 9

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Локьер, Робертс, Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Аллен, Дэвис, Мур (Робертс, 86)

Хорватия: Ливакович, Едвай, Баришич, Ловрен, Вида, Брекало, Перишич, Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Модрич (Бадель, 90), Петкович (Ребич, 64)

Предупреждения: Вида, Ловрен, Петкович, Мур, Ракитич, Аллен, Модрич, Джеймс.