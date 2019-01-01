Шотландия - Сан-Марино 6:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Шотландцы разгромили Сан-Марино в очередном поединке отборочного цикла на Евро-2020.

Шотландия - Сан-Марино: видео голов и обзор матча Getty Images

Сборная Шотландии на своем поле уверенно обыграла Сан-Марино в отборочном матче на Евро-2020.

Уже в первом тайме хозяева крупно вели в счете благодаря хет-трику Макгинна. Во втором тайме шотландцы забили еще три гола, завершив поединок со счетом 6:0.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шотландия - Сан-Марино:

Шотландия - Сан-Марино 6:0

Голы: Макгинн, 12, 27, 45, Шенкленд, 65, Финдли, 67, Армстронг, 86

Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Девлин, Финдли, Палмер, Мактомини, Макгрегор (Расселл, 70), Кристи, Макгинн (Армстронг, 70), Форрест, Шенкленд

Сан-Марино: Симончини, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Бролли, Муларони, Чензони, Гасперони, Голинуччи, Джарди (Хирш, 46), Нанни, Берарди (Чеккароли, 80)

Предупреждения: Мактомини, Джарди, Голинуччи.