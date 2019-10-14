Кипр - Россия 0:5 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Россия не испытала проблем с Кипром в матче отбора на Евро-2020.

Кипр - Россия: видео голов Getty Images Сборная России разгромила Кипр со счетом 5:0 в рамках отборочного матча на Евро-2020. Благодаря этой победе подопечные Черчесова за два тура до окончания отборочного турнира вышли на Евро-2020, присоединившись к сборной Бельгии, сборной Италии и сборной Польши. Смотрите видео голов и обзор матча Кипр - Россия: Кипр - Россия 0:5

Голы: Черышев, 9, 92; Оздоев, 22; Дзюба, 79; Головин, 89. Кипр: Панаги (Пардо, 40) - Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну - Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) - Кости, Захариу (Маргаса, 36) Россия: Гильерме - Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) - Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев Предупреждение: Караваев Удаление: Лайфис, 27.

Горемыкина Екатерина