Кипр - Россия 0:5 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020
Россия не испытала проблем с Кипром в матче отбора на Евро-2020.
Сборная России разгромила Кипр со счетом 5:0 в рамках отборочного матча на Евро-2020.
Благодаря этой победе подопечные Черчесова за два тура до окончания отборочного турнира вышли на Евро-2020, присоединившись к сборной Бельгии, сборной Италии и сборной Польши.
Смотрите видео голов и обзор матча Кипр - Россия:
Кипр - Россия 0:5
Голы: Черышев, 9, 92; Оздоев, 22; Дзюба, 79; Головин, 89.
Кипр: Панаги (Пардо, 40) - Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну - Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) - Кости, Захариу (Маргаса, 36)
Россия: Гильерме - Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) - Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев
Предупреждение: Караваев
Удаление: Лайфис, 27.
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