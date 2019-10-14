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Кипр - Россия 0:5 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Комментариев: 1
Россия не испытала проблем с Кипром в матче отбора на Евро-2020.

Кипр - Россия: видео голов
Кипр - Россия: видео голов
Getty Images

Сборная России разгромила Кипр со счетом 5:0 в рамках отборочного матча на Евро-2020.

Благодаря этой победе подопечные Черчесова за два тура до окончания отборочного турнира вышли на Евро-2020, присоединившись к сборной Бельгиисборной Италии и сборной Польши.

Смотрите видео голов и обзор матча Кипр - Россия:

Кипр - Россия 0:5
Голы: Черышев, 9, 92; Оздоев, 22; Дзюба, 79; Головин, 89.

Кипр: Панаги (Пардо, 40) - Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну - Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) - Кости, Захариу (Маргаса, 36)

Россия: Гильерме - Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) - Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев

Предупреждение: Караваев

Удаление: Лайфис, 27.

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Теги: сборная России по футболу, сборная Кипра по футболу, Евро-2020, квалификация, отбор, футбол, видео голов, обзор матча
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.10.2019, 09:34
Оценка:  0
гость
Вот если бы они Кипру продули, то тогда и надо было сообщать!
гость  (аноним)  14.10.2019, 09:23
Оценка:  0
гость
Бм зачем нам новость про фашистскую 3,14дерастию которая убивает в войне на донбасе наших лучших мужиков. Пейсатые п..и..д..о..оры.
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