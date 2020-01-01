Стала известна третья сборная, которая квалифицировалась на Евро-2020

Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы.

Сборная России победила команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальный раунд чемпионата Европы - 2020. иСборная России за два тура до окончания отборочного турнира уже не опустится ниже второго места в группе, дающего право выступить на Евро-2020.

Ранее на чемпионат Европы 2020 года вышли сборная Бельгии и сборная Италии.

Сборная Украины может выйти на Евро-2020 уже в понедельник, 14 октября, если не проиграет дома Португалии.