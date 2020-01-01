Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стала известна третья сборная, которая квалифицировалась на Евро-2020

Комментариев: 0
Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы.
Стала известна третья сборная, которая квалифицировалась на Евро-2020

Сборная России победила команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальный раунд чемпионата Европы - 2020. иСборная России за два тура до окончания отборочного турнира уже не опустится ниже второго места в группе, дающего право выступить на Евро-2020.

Ранее на чемпионат Европы 2020 года вышли сборная Бельгии и сборная Италии.

Сборная Украины может выйти на Евро-2020 уже в понедельник, 14 октября, если не проиграет дома Португалии.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь