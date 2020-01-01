Зинченко: Сборная Португалии - это чемпион Европы, но нам нечего бояться

Хавбек сборной Украины серьезно настроен на предстоящий поединок отбора на Евро-2020.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко посетил пресс-конференцию, приуроченную к предстоящему матчу отбора на Евро-2020 против сборной Португалии. Победитель данной встречи определит судьбу первого места в группе С, поэтому для каждой команды этот матч несет принципиальный характер.

Александр Зинченко, в свою очередь, не видит факторов, которые могут помешать сборной Украине сыграть не в свою игру и добыть положительный результат в поединке с Португалией.

"Каждый игрок понимает ответственность игры. Я не вижу препятствий не показать нашей игры. Будет полный стадион и мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков.

Давления быть не должно, мы играем дома при своих фанатах. Я не могу вам передать, насколько проще, когда болельщики гонят вперед. Да, они действующие чемпионы Европы, но мы лидеры группы, нам нечего бояться, мы должны выходить и показывать свой футбол", - сказал Александр.

Стоит отметить, что в составе сборной Португалии сыграет одноклубник Зинченко по Манчестер Сити Бернарду Силва. Александр признался, что португалец резко высказывался об Украине, за что планирует его наказать.

"Я предупреждал его в течение месяца о том, чтобы он был осторожен. Я говорил ему, что собираюсь предупредить все наши СМИ о том, как Силва "лестно" отзывается о нашей стране. Поэтому, когда ему будут передавать мяч, я сделаю все, чтобы его освистывали.

В расположении сборной Португалии только один мой одноклубник. Тренерский штаб и так все знает о нем, с прошлого матча он не изменился", - заявил Зинченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прям эфире встречу покажет телеканал Украина.

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