Защитник Португалии: В матче со сборной Украины будем играть только на победу

Пепе выделил сильные стороны команды Андрея Шевченко.

Центральный защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на Евро-2020, в котором его команда сыграет со сборной Украины.

Португалец выделил сильные стороны подопечных Андрея Шевченко, на нейтрализацию которых делался основной упор по время тренировок.

“Несмотря на то, что украинцы успешно преодолели прошедшие вызовы в этом турнире, мы будем играть только на победу.

Сборная Украины - это сильная команда, которая очень хорошо использует возможности играть между линиями, очень сильна на “втором этаже“ и при стандартах. Но мы планируем использовать те козыри, которые у нас есть.

Мы привыкли много работать, чтобы достигать результата. Последние четыре года мы играем под руководством Сантуша и уже привыкли к его требованиям.

Сейчас такая ситуация, что уровень всех сборных стал ровнее, и чтобы достигать какого-либо успеха, надо очень много работать, даже несмотря на то, что у нас есть игроки высокого класса“, - сказал Пепе на пресс-конференции.

Напомним, матч Украина - Португалия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в понедельник, 14-го октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. В прям эфире встречу покажет телеканал Украина.

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