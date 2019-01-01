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Йовича оставили вне сборной Сербии в качестве воспитательных целей

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В сборной Сербии конфликт между тренером и главной звездой.
Йовича оставили вне сборной Сербии в качестве воспитательных целей

В стане соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 – сборной Сербии – конфликт между главным тренером Любишей Тумбаковичем и главной звездой форвардом мадридского Реала Лукой Йовичем, сообщает AS.

В сентябрьском цикле сборных Йович не поехал в сборную на матч с Люксембургом офоциально из-за травмы, но затем через несколько дней сыграл за Реал в чемпионате Испании.

Теперь же Йович не вызван на октябрьские матчи отбора на Евро-2020, хотя травмы у него нет. Сообщается, что главный тренер сборной Сербии решил наказать нападающего за симуляцию травмы, поэтому не вызвал в национальную команду.

Сборной Сербии в октябре предстоит один матч – 14 октября против Литвы. Если Украина проиграет Португалии в этот же день, то именно Украина и Сербия разыграют в очном матче второе место в группе.

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